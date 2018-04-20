Şüphelenilen araçtan esrar çıktı

Eskişehir’de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan ve içerisindeki 3 şahıstan esrar maddesi çıktı.

Olay, Çevreyolu Bulvarı üzerinde bulunan Ankara Yolu Polis Uygulama Noktası’nda yaşandı. Polis ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan araç ve içerisindeki 3 şahıs incelendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan incelemelerde, araç içerisinde bulunan M.S. (26), M.Ü. (19) ve H.K.’den (26) 5,55 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri ardından araç içerisinde yaptıkları incelemelerde ise, 10,80 gram gelen toz esrar maddesi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.