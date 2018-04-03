Şüphelenilen araçtan skunk maddesi çıktı

Eskişehir’de polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği araç içerisinden uyuşturucu olan skunk maddesi elde etti.

Olay, Zafer Mahallesi Muttalipli Sokak üzerinde meydana geldi. Polis ekipler durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Araç içerisindeki O.B. (20) isimli şaıstan 1,74 gram skunk maddesi elde edildi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.