Şüpheli 2 şahıs üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 şahıs üzerinde esrar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri K.Ç., ile K.T., isimli şahısların durumundan şüphelenerek şahısları durdurdu. Durdurulan şahısların yapılan üst aramalarında 7 paket içerisinde toplam 35 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddeleri muhafaza altına alınırken K.Ç., ile K.T., isimli şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'
Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum