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Şüpheli araçlardan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

Eskişehir’de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu iki araçtan uyuşturucu madde çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi Çarşı Sokak’ta iki aracı şüphelenerek durdurdu.

Eskişehir’de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu iki araçtan uyuşturucu madde çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi Çarşı Sokak’ta iki aracı şüphelenerek durdurdu. İlk aracın sürücüsü İ.Ç.’den (41) 2 adet ekstasy hap ile alüminyum folyo içerisinde 4,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Durdurulan diğer araçtaki 3 kişiden S.P. (44) isimli şahısta 2,75 gram, T.D.’de (38) 0,40 gram ve Ö.O.S.’de (44) 1,75 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

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