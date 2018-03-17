Şüpheli araçlardan uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu iki araçtan uyuşturucu madde çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi Çarşı Sokak’ta iki aracı şüphelenerek durdurdu. İlk aracın sürücüsü İ.Ç.’den (41) 2 adet ekstasy hap ile alüminyum folyo içerisinde 4,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Durdurulan diğer araçtaki 3 kişiden S.P. (44) isimli şahısta 2,75 gram, T.D.’de (38) 0,40 gram ve Ö.O.S.’de (44) 1,75 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi.