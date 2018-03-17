Şüpheli araçlardan uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu iki araçtan uyuşturucu madde çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi Çarşı Sokak’ta iki aracı şüphelenerek durdurdu. İlk aracın sürücüsü İ.Ç.’den (41) 2 adet ekstasy hap ile alüminyum folyo içerisinde 4,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Durdurulan diğer araçtaki 3 kişiden S.P. (44) isimli şahısta 2,75 gram, T.D.’de (38) 0,40 gram ve Ö.O.S.’de (44) 1,75 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi.
Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor
Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Yılın en iyileri açıklandı! İşte kazanan
Okuyucu Yorumları 0 yorum