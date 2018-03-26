Şüpheli araçta tarihi eser olabileceği değerlendirilen ürünler ele geçti

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden tarihi eser olabileceği değerlendirilen ürünler ve dedektör ele geçti.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 16 plakalı otomobilde yaptıkları aramada 1 adet dedektör, çeşitli ebatlarda bir kısmının tarihi eser olabileceği değerlendirilen toplam 33 parça metal sikke ve çeşitli metal materyal, 43 adet taş, 6 parça yanmış toprak, 11 adet kemik parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili A.H. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.H., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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