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Şüpheli araçtan 4 tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Samsun’da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Şüpheli araçtan 4 tabanca ele geçirildi

Samsun’da şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada araçta ve içinde bulunanların üzerlerinde 4 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan T.G., S.A.Ç., F.G. ve E.Ç. gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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