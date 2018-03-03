Şüpheli araçtan kokain çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine durduran otomobilde bir miktar kokain bulunurken, sürücüsü gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dün akşam ilçe girişinde yaptığı yol uygulamasında sürücünün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine Antalya plakalı bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, paketlenmiş 5 gram kokain buldu. Gözaltına alınan sürücü F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.