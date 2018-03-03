Şüpheli araçtan kokain çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine durduran otomobilde bir miktar kokain bulunurken, sürücüsü gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dün akşam ilçe girişinde yaptığı yol uygulamasında sürücünün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine Antalya plakalı bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, paketlenmiş 5 gram kokain buldu. Gözaltına alınan sürücü F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Başbakan Yıldırım: Mehmetçik Raco'yu da temizledi
Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!