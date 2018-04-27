HABER

Şüpheli bavuldan kıyafet çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'da cadde ortasında Mobese kamerasının bulunduğu direğin altına bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu.

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜLANTALYA,(DHA) ANTALYA'da cadde ortasında Mobese kamerasının bulunduğu direğin altına bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen bavuldan kıyafet çıktı. Polisi alarma geçiren olay, saat 13.00 sıralarında yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi İstiklal Kavşağı'nda meydana geldi. Mobese kamerasının bulunduğu direğin hemen altında, çiçekler arasında bavul olduğunu görenler, bomba şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, sokağın iki tarafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, bavul üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra içersinde kıyafet olduğu belirlenen bavul, polis merkezine götürüldü.

İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!
İlkokul gezisinde dansözlü eğlence!İlkokul gezisinde dansözlü eğlence!
Bölünecek üniversite 13'e çıktı! Bölünecek üniversite 13'e çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.