Şüpheli bavuldan kıyafet çıktı

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜLANTALYA,(DHA) ANTALYA'da cadde ortasında Mobese kamerasının bulunduğu direğin altına bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen bavuldan kıyafet çıktı. Polisi alarma geçiren olay, saat 13.00 sıralarında yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi İstiklal Kavşağı'nda meydana geldi. Mobese kamerasının bulunduğu direğin hemen altında, çiçekler arasında bavul olduğunu görenler, bomba şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, sokağın iki tarafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, bavul üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra içersinde kıyafet olduğu belirlenen bavul, polis merkezine götürüldü.

