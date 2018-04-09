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Şüpheli buzdolabı ihbarı yüzleri güldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

Sivas’ta yol kenarına bırakılan buzdolabı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Sivas’ta yol kenarına bırakılan buzdolabı polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi 4 Eylül Ortaokulu önünde meydana geldi. Yol kenarında kapıları kapalı bir halde buzdolabını görenler şüphe üzerine durumu polise ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bir süre buzdolabının sahibini aradı. Ardından herhangi şüpheli bir durum olmadığını düşünen polis ekipleri, buzdolabının kapılarını açarak kontrol etti. Yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı.
Çevrede bulunan mahalle sakinlerinden Ahmet Öncüler, yol kenarına bırakılan buzdolabının ihbar edilmesi durumunun yüzlerini güldürdüğünü belirterek, "Buzdolabının içerisinde bomba olabileceği düşüncesiyle şikayet edilmiş. Ama bu durum çok gülünç bir durum. Baya komik bir olay ve gerek yok böyle şeylere. Bu duruma çok şaşırdım buzdolabını şikayet etmiş mahalleli, biri de gelip kapağını açıp bakmamış" dedi.

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