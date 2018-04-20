Şüpheli çantadan battaniye ve yastık çıktı

Atatürk Havalimanı Hazerfen Ahmet Çelebi camisinin bahçesinde unutulan bir çanta paniğe neden oldu. Cuma namazı saatinin olması nedeniyle olay yerine bomba uzmanı çağrılarak, şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan battaniye ve yastık çıktı.
Atatürk Havalimanı Hazerfen Ahmet Çelebi camisinin bahçesinde ağaçların altında cuma namazı öncesi fark edilen bir çanta, paniğe neden oldu. Çantanın fark edilmesinin ardından olay polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çantanın çevre güvenliğini alarak Bomba uzmanı istedi. O sırada Cuma namazı için camide bulunan vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi.
Şüpheli çantanın bulunduğu Atatürk Havalimanı Hazerfen Ahmet Çelebi camisinin bahçesine gelen bomba uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek, çantaya fünye bağladı. Fünyeyi patlatmak için düğmeye basan bomba uzmanı fünye patlamayınca yeniden, fünyeyi kontrol etti. Fünye’de ki sorunu gideren bomba uzmanı ikinci denemede fünyeyi patlattı. Fünye ile patlatılan çantada olumsuz bir duruma rastlanmazken, çantanın içinden battaniye ve yastık çıktı.
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi
Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
İnce ile Kılıçdaroğlu arasında 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Bu nasıl tarz? Onu gören şaşıp kaldı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum