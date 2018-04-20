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Şüpheli çantadan battaniye ve yastık çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı Hazerfen Ahmet Çelebi camisinin bahçesinde unutulan bir çanta paniğe neden oldu.

Atatürk Havalimanı Hazerfen Ahmet Çelebi camisinin bahçesinde unutulan bir çanta paniğe neden oldu. Cuma namazı saatinin olması nedeniyle olay yerine bomba uzmanı çağrılarak, şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan battaniye ve yastık çıktı.
Atatürk Havalimanı Hazerfen Ahmet Çelebi camisinin bahçesinde ağaçların altında cuma namazı öncesi fark edilen bir çanta, paniğe neden oldu. Çantanın fark edilmesinin ardından olay polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çantanın çevre güvenliğini alarak Bomba uzmanı istedi. O sırada Cuma namazı için camide bulunan vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi.
Şüpheli çantanın bulunduğu Atatürk Havalimanı Hazerfen Ahmet Çelebi camisinin bahçesine gelen bomba uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek, çantaya fünye bağladı. Fünyeyi patlatmak için düğmeye basan bomba uzmanı fünye patlamayınca yeniden, fünyeyi kontrol etti. Fünye’de ki sorunu gideren bomba uzmanı ikinci denemede fünyeyi patlattı. Fünye ile patlatılan çantada olumsuz bir duruma rastlanmazken, çantanın içinden battaniye ve yastık çıktı.

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