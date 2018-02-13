Nurettin ARKAN ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı. Isparta merkez Halıkent Mahallesi Ayazmana Yolu üzerindeki kaldırıma bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis olay yerini yaya ve araç geçişine kapattı. Daha sonra çağrılan özel bomba imha ekipleri valizi fünye yardımıyla patlattı. Patlatılan valizin içinden kıyafetler çıktı.
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