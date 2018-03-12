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Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gerger İlçesinde yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilde 1 adet ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişince yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilen C.Ş., isimli şahsın kullandığı otomobil durduruldu.

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman’ın Gerger İlçesinde yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilde 1 adet ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişince yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilen C.Ş., isimli şahsın kullandığı otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 13 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ile mermiler muhafaza altına alınırken C.Ş., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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