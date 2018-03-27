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Şüpheli otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurup aradığı otomobilden, silah, mermi ve uyuşturucu çıktı.

Şüpheli otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurup aradığı otomobilden, silah, mermi ve uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan sürücünün evinde yapılan aramada da hintkeneviri ve tabanca bulundu.
Dalama Mahallesi yolunda dün akşam, yol kontrolü yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine Z.T. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; 20 gram esrar, 1 bıçak, 2 av tüfeği, 6 dolma fişek, 35 kurusıkı tabanca mermisi bulundu. Gözaltına alınan Z.T.'nin evinde yapılan aramada ise 30 gram kubar esrar ve 60 kök hintkeneviri ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu belirtilen Z.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Şüpheli otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

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