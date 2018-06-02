Şüpheli otomobilden tabanca ve telsiz çıktı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin şüphe üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 26 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi Yeşildere Sokak üzerinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. 35 plakalı otomobilde yapılan aramada 1 adet 9 milimetre tabanca, 1 şarjör, 26 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi. Araç içinde bulunan Y.E., G.B. ve G.T. gözaltına alınırken, silah ve mermilere el konuldu.

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