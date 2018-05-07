Şüpheli pakete müdahaleyi erik yiyerek izlediler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinin işlek caddesine, şüpheli valiz ihbarı üzerine gelip, çalışma yapan bomba imha uzmanı, çevredekiler tarafından merakla izlendi. Bazı kişiler, erik yerken, bazıları da sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Muratpaşa ilçesinin işlek caddelerinden Yener Ulusoy'da, öğle saatlerinde, iş yerinin önünde uzun süre duran valizi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin bir bölümünü araç ve yaya geçişlerine kapadı. Valizin olduğu çevredeki iş yerlerini de kapattıran ekipler, şeritle güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valize yaklaşmak için özel kıyafetlerini giyerken, bazı kişiler caddeden geçmeye çalıştı. Bazıları ise şeridin kenarında duran seyyar satıcıdan aldığı erikleri yiyerek, ekiplerin çalışmasını izledi. 3 genç kız da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, takipçilerine şeridin yan tarafından olayı anlattı.

Bomba imha uzmanının çalışması sonrası açılan valizden kıyafet çıktı. Valiz, polis merkezine götürülürken, trafik normale döndü.

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