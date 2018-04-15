Şüpheli şahıslardan eroin ve bonzai çıktı

Adıyaman’da, Yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu iki şahsın üzerinden eroin ve bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ulu Cami Mahallesi 828 Sokak içerisinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.B., C.A., isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar eroin ile bonzai ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum