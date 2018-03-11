Şüpheli şahısların üzerinden esrar cıktı

Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen 4 şahsın üzerinden esrar çıktı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız yürüten Adıyaman
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından İndere (Zey) köyü yakınlarında yapılan devriye
esnasında durumundan şüphelenilen 4 şahıs durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan şahısların yapılan üst aramalarında 4 paket içerisinde toplam 22 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele
geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan S.M., S.Ç., A.Ç., ile M.A., isimli 4 şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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