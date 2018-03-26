Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de, polis ekiplerinin durumundan şüphe ettiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi Sönmez Ocak Sokak üzerinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şahsı durduran ekipler, M.M. (31) isimli şahıs üzerinde yaptığı aramada 0,33 gram gelen eroin maddesi ele geçirdi.
Şahsa, ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum