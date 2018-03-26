Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de, polis ekiplerinin durumundan şüphe ettiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi Sönmez Ocak Sokak üzerinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şahsı durduran ekipler, M.M. (31) isimli şahıs üzerinde yaptığı aramada 0,33 gram gelen eroin maddesi ele geçirdi.

Şahsa, ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.