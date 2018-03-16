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Şüpheli şahsın üzerinden eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, Yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.E.

Şüpheli şahsın üzerinden eroin çıktı

Adıyaman’da, Yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.E. isimli şahsı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi.
Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi. Şahsın üzerinde bulunan eroin maddesi muhafaza altına alınırken şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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