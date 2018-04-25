Şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesine bağlı Pınarbaşı Beldesinde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden bir adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Pınarbaşı Beldesi Zerban Mesire alanı içerisinde yapılan kontrol esnasında durumundan şüphelenilen M.K., isimli şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 9 adet mermi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

