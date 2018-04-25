HABER

Şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesine bağlı Pınarbaşı Beldesinde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden bir adet tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Pınarbaşı Beldesi Zerban Mesire alanı içerisinde yapılan kontrol esnasında durumundan şüphelenilen M.K., isimli şahıs durdurularak üst araması yapıldı.

Şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesine bağlı Pınarbaşı Beldesinde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden bir adet tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Pınarbaşı Beldesi Zerban Mesire alanı içerisinde yapılan kontrol esnasında durumundan şüphelenilen M.K., isimli şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 9 adet mermi ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sarıyer sahilinde dehşet anları!Sarıyer sahilinde dehşet anları!
ABD’de PKK skandalı!ABD’de PKK skandalı!
Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler!Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.