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Şüpheli valizden birçok ildeki hastaların dosyaları çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 14:50 | Son Güncelleme

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine bırakılan şüpheli valizden, Türkiye'nin dört bir yanında tedavi gören hastaların dosyaları çıktı. Valizin, akli dengesi bozuk Gökhan D.'ye (35) ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, polisin, "Bu dosyaları neden topladın?" sorusuna "Dosyalar hoşuma gidiyor" diye yanıt verdi.

Şüpheli valizden birçok ildeki hastaların dosyaları çıktı

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine bırakılan valizde patlayıcı olabileceğinden şüphelenen vatandaşlar, durumu hastane güvenliğine bildirdi. Bahçeye gelen özel güvenlik görevlileri, ağzı açık valizde evraklar bulunduğunu belirleyip, polise haber verdi. Valizi inceleyen polis, Ankara, Ardahan, İzmir, Kayseri, Kars, Afyon ve Isparta gibi onlarca ilin devlet ve özel hastanelerine ait hasta dosyaları buldu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait bloknotların da çıktığı valizin sahibinin, akıl sağlığı yerinde olmayan Gökhan D. olduğu belirlendi.

DOSYALARDAN BİRİ POLİSİN YAKININA AİT ÇIKTI

Farklı kentlerde gittiği hastanelerdeki hasta dosyaları valizine attığı ortaya çıkan Gökhan D., polisin "Ne yapacaksın bu dosyaları, neden topladın?" sorusuna, "Dosyalar hoşuma gidiyor" diye yanıt verdi. Gittiği illerde tren garı ve otogarlarda kaldığı öğrenilen şüphelinin valizindeki bir dosya da polis memurlarından birinin Ankara Sincan'da bulunan yakınına ait çıktı. Gökhan D. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi hırsız

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BUDA DOSYA SAPIĞI. HERTÜRLÜ SAPIK VAR MEMLEKETTE.
dilenmek için değilse organ mafyasının adamıdır
iyi araştırılmalı deli falan olmayabilir. dolandırıcılıkta kullanılailir..
BU ARAŞTIRILMALI BIRAKMAYIN BAŞKA İŞLER ÇIKA BİLİR
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