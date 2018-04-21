Şüphelinin attığı çuvaldan 219 tabanca üst kapağı çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerini fark edip kaçan bir kişinin bıraktığı çuvalda, üzerinde 'U.S.A.' ibaresi bulunan 219 tabanca üst kapağı ele geçirildi.
Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Ketina Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, keşif ve gözetleme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerini fark eden bir kişi elindeki çuvalı atarak Irak topraklarına kaçtı. Ekiplerin açtığı çuvalda, üzerinde 'U.S.A.' ibaresi bulunan 219 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!
Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum