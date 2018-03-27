Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphelenerek arama yaptığı şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma kapsamında dün akşam saatlerinde Hacet Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri B.Y.D.’yi takibe aldı. Şüphelinin Bunun üzerine arama yapan ekipler, 2 paket 1.73 gram metamfetamin, 8.28 gram eroin ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan B.Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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