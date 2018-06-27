Şüpheliyle Eylül'ün babası kızın kaybolduğu gün görüşmüş (Ek)

ZANLI U.K.'NIN EVİNİN ÇEVRESİNDE ARAMA
Eylül Yağlıkara'nın (8) bulunması için köyde arama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yağlıkara ailesinin oturduğu eve yaklaşık 50 metre ileride bulunan ve olayla ilgili tutuklanan zanlı Uğur K.'nin evinin bahçesinde emniyet ve AFAD'a ait ceset arama köpeği tarafından çalışma yapıldı. Çalışmada evin bahçesi didik didik aranırken, eğitimli köpek de evin içini aradı. Ekiplerin evin bahçesinde çalışmaları devam ediyor.
Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı
Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!
Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'
Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum