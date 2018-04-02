Sürat teknesinde 11 kaçak yakalandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de Akdeniz’de üzerinden Avrupa’nın çeşitli ülkelerine geçmek isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlı ekipler tarafından Silifke ilçesi Kapızlı Mahallesi’nde denize dökülen kanalda isimsiz bir sürat teknesi üzerinde bulunan 11 Suriye uyruklu göçmen yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak bir tekne ve otomobile el konulurken 3 şüpheli organizatör Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
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