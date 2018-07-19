Sürat teknesinde 54 kaçak yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'dan 10 metrelik sürat teknesiyle Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 54 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum'dan bir grup kaçağın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Dün saat 05.30'da, ilçeye 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarından 10 metrelik sürat teknesiyle Yunanistan'a ait İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan kaçakları tespit etti. Uyarıya rağmen durmayan kaçakların peşine düşen ekipler, takip ettiği botu durdurdu.
Teknedeki 20 Suriye, 21 Filistin, 12 Irak ve 1 Somali uyruklu toplam 54 kaçak, kıyıya getirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçakların İstanbul'dan geldikleri ve organizatörlerden 18 bin Euro karşılığında tekneyi satın aldıkları öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlikte yeni gelişme! AK Parti'den dikkat çeken 28 gün açıklaması
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi
Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 9 yaralı
CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı
Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!
OHAL'siz ilk gün: OHAL'in kalkması Türkiye'de neyi değiştirecek?
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum