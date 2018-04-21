Suriye Devlet Televizyonu: “Şam’ın kuzeydoğusundaki muhalifler teslim olmayı kabul etti”

Suriye devlet televizyonu, Şam’ın kuzeydoğusunda bulunan Doğu Guta’ki silahlı rejim muhaliflerinin teslim olmayı ve Türkiye sınırda bulunan muhalif birliklerin bulunduğu bölgeye doğru çekilmeyi kabul ettiklerini duyurdu.

Şam’ın kuzeydoğusunda bulunan Doğu Kalamun bölgesindeki rejim muhaliflerinden bu kondu henüz bir açıklama gelmediği kaydedildi.

Şam’a 40 km mesafede dağlık bir bölgede bulunan Doğu Kalemun’da birkaç kasaba olduğu bildirildi.

Suriye devlet televizyonu bu bölgede bulunan 3 bin 2 yüz rejim muhalifinin Türkiye sınırı yakınlarında bulunan İdblib, Cerablum gibi sınır boylarındaki muhalif güçlerin bulunduğu bölgeye nakledileceği kaydetti.

Suriye televizyonu Şam’ın güney kesiminde bulunan muhaliflere ait diğer bölgeleri de Suriye rejim güçleri tarafından da bombalanmaya devam ettiğini açıkladı.