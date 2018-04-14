Suriye hava savunma sistemlerini aktif etti

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’nin Duma’daki kimyasal saldırısı sonrası Esad rejimine yönelik hava harekatı düzenledi. Esad rejiminin operasyona karşı hava savunmasını aktif ettiği görüntülere yansıdı.
ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’ye yönelik hava harekatı düzenlendi. Esad rejimi operasyona karşı hava savunmasını aktif etti. Saldırı anında Suriye’nin savunma sistemiyle karşılık verdiği görüntüler ortaya çıktı. Suriye Devlet Televizyonu Suriye hava savunma sisteminin, Şam’ın banliyösündeki El Kişvah’ta 13 füzeyi vurduğunu öne sürdü.
Bombardımanda Şam’da 9 olmak üzere Humus, Hama ve Dera’da toplam 16 noktanın vurulduğu, hedef alınan noktalardan ikisinin terör örgütü Hizbullah’a ait olduğu belirtildi. ABD’nin Tomahawk atışlarını Kızıldeniz’de konuşlu gemilerinden gerçekleştirdiği kaydedildi. Bombardımanda ise B1 bombardıman uçaklarının kullanıldığı ifade edildi.
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
ABD'den Suriye açıklaması: Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığının kanıtına sahibiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler
Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında, savcı suçlanan Türk politikacıların listesini açıkladı
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum