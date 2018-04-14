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Suriye hava savunma sistemlerini aktif etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 07:17 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’nin Duma’daki kimyasal saldırısı sonrası Esad rejimine yönelik hava harekatı düzenledi.

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’nin Duma’daki kimyasal saldırısı sonrası Esad rejimine yönelik hava harekatı düzenledi. Esad rejiminin operasyona karşı hava savunmasını aktif ettiği görüntülere yansıdı.
ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’ye yönelik hava harekatı düzenlendi. Esad rejimi operasyona karşı hava savunmasını aktif etti. Saldırı anında Suriye’nin savunma sistemiyle karşılık verdiği görüntüler ortaya çıktı. Suriye Devlet Televizyonu Suriye hava savunma sisteminin, Şam’ın banliyösündeki El Kişvah’ta 13 füzeyi vurduğunu öne sürdü.
Bombardımanda Şam’da 9 olmak üzere Humus, Hama ve Dera’da toplam 16 noktanın vurulduğu, hedef alınan noktalardan ikisinin terör örgütü Hizbullah’a ait olduğu belirtildi. ABD’nin Tomahawk atışlarını Kızıldeniz’de konuşlu gemilerinden gerçekleştirdiği kaydedildi. Bombardımanda ise B1 bombardıman uçaklarının kullanıldığı ifade edildi.

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