Suriye rejim güçleri Doğu Guta’ya klor gazlı hava saldırısı yaptı

Beyaz Kasklılar olarak tanınan Sivil Savunma Teşkilatı, Suriye rejim güçlerinin Doğu Guta’nın Hamuriye kasabasına yaptığı klor gazlı saldırısı sebebiyle çok sayıda sivilin yaralandığını, yaralıların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu ve boğulma tehlikesi yaşadıklarını açıkladı.

Doğu Guta’daki Sivil Savunma Teşkilatı, saldırının yoğunluğu ve bölgeye giden yolların kapalı olması sebebiyle ölü ve yaralı konusunda kesin bilgiye ulaşılmadığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nin 24 Şubat’ta bölgedeki yaralıların tahliyesi ve gıda ve tıbbı yardım yapılması için 30 günlük ateşkes kararı almasına rağmen Suriye rejiminin bu karara uymadığı hatırlatıldı.