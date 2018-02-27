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Suriye rejimi Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararını ihlal etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 17:41 | Son Güncelleme

Suriye rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin insani yardım yapılması için aldığı 1 aylık ateşkes kararına rağmen Doğu Guta’yı bombaladı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin başlattığı ateşkes kararına rağmen, Suriye Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu Guta’da iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Geceyi sakin geçiren Guta’da dün Suriye savaş uçaklarının attığı roketlerle özellikle Duma, Harasta ve diğer yerleşim bölgelerini bombalanmasıyla ölü sayısının 26’yı bulduğu, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin insani yardım yapılması için aldığı 1 aylık ateşkes kararına rağmen Doğu Guta’yı bombaladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin başlattığı ateşkes kararına rağmen, Suriye Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu Guta’da iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Geceyi sakin geçiren Guta’da dün Suriye savaş uçaklarının attığı roketlerle özellikle Duma, Harasta ve diğer yerleşim bölgelerini bombalanmasıyla ölü sayısının 26’yı bulduğu, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Suriye rejim güçlerinin bombardımanıyla son 9 günde ölenlerin sayısının 600’ü bulduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı dün siviller için çıkış koridorunun açılacağını söyledi. Bakanlık, ateşkes süresince Suriye hükümetinin Doğu Guta’ya saldırılarını durduracağını açıkladı.
BM Güvenlik Konseyi, BM’den alınan kararı uygulamasını ve bölgeye acilen insani yardım konvoylarının girmesini sağlamasını istedi. Bölgede acil tedaviye ihtiyacı olan hastaların bulunduğu kaydedildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, rejimin Guta’ya saldırılarının derhal durdurması ve yardım personelinin girmesine izin vermesini istedi.

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