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Suriye sınır hattında 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 20:13 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Nusaybin ilçesi hudut hattında, 2 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi hudut hattında, 2 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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