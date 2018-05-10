Suriye sınır hattında 2 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi hudut hattında, 2 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."

