Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), (DHA) - 'ZEYTİN Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli illerden Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor.
Yurt genelinde konuşlu birliklerden harekata takviye amacıyla gönderilen askeri araç ve personel, Hatay ve Kilis'e ulaştı. Askeri araçlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere sınır hattındaki birliklerde konuşlandırıldı.
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