Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Yılmaz BEZGİN/ REYHANLI (Hatay), (DHA) - 'ZEYTİN Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli illerden Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor. Yurt genelinde konuşlu birliklerden harekata takviye amacıyla gönderilen askeri araç ve personel, Hatay ve Kilis'e ulaştı. Askeri araçlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere sınır hattındaki birliklerde konuşlandırıldı.
Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...
Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti
Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak
Genç kadını şoke eden maymun tacizi!
Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!
Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Tarihin en acı karesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum