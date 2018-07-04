Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki Kilis'e zırhlı araç, iş makinesi ve personel sevkiyatı sürüyor.
Dünden itibaren farklı kentlerden Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı. Gece boyu devam eden sevkiyat kapsamında kente ulaşan konvoylar, Suriye sınırındaki karakollara yönlendirildi. Konvoydaki bazı askeri araç ve personeller ise sınırın diğer tarafına gönderilerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki üs noktalarına konuşlandırıldı.
FOTOĞRAFLI
Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA ve doku örnekleri alınacak
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler!
CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı
IŞİD'den 'Bağdadi'nin oğlu öldürüldü' açıklaması
Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'ye: Kaybetti
Köprüden atladı, polis son anda yakaladı
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
BİM'de uygun fiyatlı Vestel Venus 5000 fırsatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum