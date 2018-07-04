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Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki Kilis'e zırhlı araç, iş makinesi ve personel sevkiyatı sürüyor.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki Kilis'e zırhlı araç, iş makinesi ve personel sevkiyatı sürüyor.

Dünden itibaren farklı kentlerden Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı. Gece boyu devam eden sevkiyat kapsamında kente ulaşan konvoylar, Suriye sınırındaki karakollara yönlendirildi. Konvoydaki bazı askeri araç ve personeller ise sınırın diğer tarafına gönderilerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki üs noktalarına konuşlandırıldı.

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