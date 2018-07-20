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Suriye sınırında 26 kilo patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 17:56 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinin Suriye sınır hattında 26 kilogram patlayıcı ele geçirildi.  Mardin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "19 Temmuz 2018 günü, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Kızıltepe ilçesi, Taşlıca mahallesi Suriye sınır hattında 2 adet sırt çantası içerisinde; 26 kilogram Pent cinsi patlayıcı madde, 8 adet ateşleyici, 7 adet elektrikli fünye, 4 metre infilak fitili ve 1 adet kumanda ele geçirilmiştir.

Suriye sınırında 26 kilo patlayıcı ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinin Suriye sınır hattında 26 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Mardin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "19 Temmuz 2018 günü, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Kızıltepe ilçesi, Taşlıca mahallesi Suriye sınır hattında 2 adet sırt çantası içerisinde; 26 kilogram Pent cinsi patlayıcı madde, 8 adet ateşleyici, 7 adet elektrikli fünye, 4 metre infilak fitili ve 1 adet kumanda ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Öte yandan Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bozhöyük Mahallesi'nde yapılan aramada, 2 kişinin evlerinden 1 Kalaşnikof marka makinalı tüfek, 4 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, uzun namlulu tüfek ve tabancalara ait 39 şarjör ve 957 fişek, 1 keskin nişancı silah dürbünü, 9 bin 145 paket kaçak sigara, bin 47 gram esrar ve 47 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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