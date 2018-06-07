Suriye sınırında PKK/YPG'li 3 kadın terörist teslim oldu

MARDİN,(DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi Suriye sınırında, PKK/YPG bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "4 Haziran 2018 günü PKK/YPG bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 kadın, Nusaybin ilçesi, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü üyeleri ile birlikte 3 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensupları hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
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