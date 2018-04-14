HABER

Suriye televizyonu, Suriye hava savunma sistemlerinin Amerika, Fransa ve İngiltere’nin ortaklaşa düzenlediği operasyonlara karşılık verdiğini ve 13 füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 05:42 | Son Güncelleme

IHAAW053442-ASA/14-04-2018 - Suriye televizyonu, Suriye hava savunma sistemlerinin Amerika, Fransa ve İngiltere’nin ortaklaşa düzenlediği operasyonlara karşılık verdiğini ve 13 füzenin düşürüldüğünü bildirdi. 14.04.2018 05:34:42 TSI NNNN

IHAAW053442-ASA/14-04-2018

- Suriye televizyonu, Suriye hava savunma sistemlerinin Amerika, Fransa ve İngiltere’nin ortaklaşa düzenlediği operasyonlara karşılık verdiğini ve 13 füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

14.04.2018 05:34:42 TSI
NNNN

Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Tüm dünyaya duyurdu! İran, Rusya'nın talebini kabul etti!

Tüm dünyaya duyurdu! İran, Rusya'nın talebini kabul etti!

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.