HABER

Suriye ve Iraklı çocuklar ölümle burun buruna hurda topluyor

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 17:12 | Son Güncelleme

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Belediyesi'nin 'kentsel dönüşüm' projesini hayata geçirdiği, Suriyeli sığınmacıların çoğunlukta yaşadığı Devane Mahallesi'ndeki binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Suriye ve Iraklı kadınlarla çocuklar, bölgede tehlikeye aldırış etmeden hurda topluyor.

Çorum Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Devane Mahallesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkımı yarım kalan 3-4 katlı bazı binalar büyük tehlike oluşturuyor. Yarısı yıkılan bir binanın enkazında, büyük çoğunluğu Suriye ve Iraklı kadınlarla çocuklar hurda demir toplarken ölümle burun buruna geliyor. Binanın çatısından ve duvarlarından sarkan beton parçalarının altında gezen çocuklar, yıkılmak üzere olan binanın içerisine de girerek hurdacılara satmak üzere malzeme topluyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çocukları tehlikeli bölgeden uzaklaştırsa da polis gittikten sonra çocuklar yine enkaz halindeki binalardan hurda toplamayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.