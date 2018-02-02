Suriye ve Iraklı çocuklar ölümle burun buruna hurda topluyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Belediyesi'nin 'kentsel dönüşüm' projesini hayata geçirdiği, Suriyeli sığınmacıların çoğunlukta yaşadığı Devane Mahallesi'ndeki binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Suriye ve Iraklı kadınlarla çocuklar, bölgede tehlikeye aldırış etmeden hurda topluyor.
Çorum Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Devane Mahallesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkımı yarım kalan 3-4 katlı bazı binalar büyük tehlike oluşturuyor. Yarısı yıkılan bir binanın enkazında, büyük çoğunluğu Suriye ve Iraklı kadınlarla çocuklar hurda demir toplarken ölümle burun buruna geliyor. Binanın çatısından ve duvarlarından sarkan beton parçalarının altında gezen çocuklar, yıkılmak üzere olan binanın içerisine de girerek hurdacılara satmak üzere malzeme topluyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çocukları tehlikeli bölgeden uzaklaştırsa da polis gittikten sonra çocuklar yine enkaz halindeki binalardan hurda toplamayı sürdürüyor.
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