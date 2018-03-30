Suriye’de 2 koalisyon askeri öldürüldü

ABD Ordusu, ABD liderliğindeki koalisyonun güçlerinden Suriye’de görev yapan 2 personelin öldürüldüğünü 5 personelin de yaralandığını açıkladı.
ABD askeri sözcüsü Albay Ryan Dillon, yol kenarına bırakılan bombanın patlatılması sonucu Suriye’de görev yapan 2 askerin öldürüldüğünü, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Dillon, saldırının kimler tarafından ve olayın hangi kentte düzenlendiğine ilişkin bilgi vermedi. Bölgede koalisyon güçlerinin devriye gezisini sürdürdüğünü duyurdu.
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