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Suriye’de ABD güçleri yerine Suriye güçleri konuşlanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Amerikan güçlerini Arap güçleriyle değiştirme konusunda çalışma yaptığı belirtildi.ABD medyası, Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD güçleri yerine Arap güçlerinin konuşlandırılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Amerikan güçlerini Arap güçleriyle değiştirme konusunda çalışma yaptığı belirtildi.
ABD medyası, Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD güçleri yerine Arap güçlerinin konuşlandırılacağını duyurdu. Amerikan gazetesi Wall Street Journal yayınladığı bir haberinde Trump yönetiminin, Suriye’deki Amerikan kuvvetlerini, askerlerin hangi ülkeden olacağı veya değişimin ne zaman olacağı belirtilmeden Arap kuvvetleriyle değiştirmeyi planladığı ifade edildi. Haberde, alternatif güçlerin görevinin DEAŞ’ın yenilgisinden sonra istikrarı sürdürmek ve DEAŞ’ı Suriye’nin kuzeydoğusundan atmak olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz ayın sonunda ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklayan Trump, Suudi Arabistan’ın istediği takdirde Suriye’de kalabileceğini ancak bunun bedelini ödemek zorunda olduğunu söylemişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün yaptığı açıklamada, Trump’ı Suriye’de kalmaya ikna ettiklerini ifade etmişti. Ancak ABD Başkanı, kuvvetlerini en kısa zamanda Suriye’den çekmeyi planladığını açıklamıştı.

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