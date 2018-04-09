HABER

Suriye’de askeri havaalanına füze saldırısı iddası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 06:42 | Son Güncelleme

Suriye Humus şehrinde T4 hava üssünün yakınında yüksek ses patlamaları duyulduğu idda edildi.

Suriye Humus şehrinde T4 hava üssünün yakınında yüksek ses patlamaları duyulduğu idda edildi. Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken Suriye hava savunmasının yanıt verdiği belirtildi.

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazıKayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı
Üniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildiÜniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildi
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklamaÜniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar

Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz

İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz

İstanbul'daki yangında can pazarı!

İstanbul'daki yangında can pazarı!

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu

Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.