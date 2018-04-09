Suriye’de askeri havaalanına füze saldırısı iddası

Suriye Humus şehrinde T4 hava üssünün yakınında yüksek ses patlamaları duyulduğu idda edildi. Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken Suriye hava savunmasının yanıt verdiği belirtildi.
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