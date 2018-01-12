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Suriye'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE'nin Halep kentine bağlı Rai bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin Çobanbey köyünün karşısında bulunan Suriye'nin Rai bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın çekilmeden önce döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın olduğu bölgedeki bir Suriyeli yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir Suriyeli ise ambulansla sınır hattına ulaştırıldı. Burada kurulu olan Sıhhi Tahliye noktasında ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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