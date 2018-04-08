IHAAW003212-ASA/08-04-2018
- Suriye’de Esad rejimi abluka altındaki Doğu Guta’ya kimyasal saldırı düzenledi. Saldırıda ilk bilgilere göre 75 sivil öldü, 1000’den fazla kişi yaralandı.
08.04.2018 00:32:12 TSI
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