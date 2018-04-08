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Suriye’de Esad rejimi abluka altındaki Doğu Guta’ya kimyasal saldırı düzenledi. Saldırıda ilk bilgilere göre 75 sivil öldü, 1000’den fazla kişi yaralandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 00:38 | Son Güncelleme

IHAAW003212-ASA/08-04-2018 - Suriye’de Esad rejimi abluka altındaki Doğu Guta’ya kimyasal saldırı düzenledi. 08.04.2018 00:32:12 TSI NNNN

IHAAW003212-ASA/08-04-2018

- Suriye’de Esad rejimi abluka altındaki Doğu Guta’ya kimyasal saldırı düzenledi. Saldırıda ilk bilgilere göre 75 sivil öldü, 1000’den fazla kişi yaralandı.

08.04.2018 00:32:12 TSI
NNNN

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