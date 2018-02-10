Suriye’de İran’a ait İHA düşürüldü

İsrail ordusunun Suriye’de İran’a ait İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) düşürdüğü, Suriye’nin de İsrail uçağını düşürdüğü açıklandı.
İsrail, Suriye’den havalanan ve İran’a ait olduğu belirtilen İHA’nın İsrail’in hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Suriye’de İran’a ait hedeflere saldırı düzenlendiği belirtildi. Ardından Suriye’nin İsrail uçağı düşürdüğü açıklandı. Uçağın ise, İsrail sınırları içerisine düştüğü ve pilotların paraşütle sağ olarak yere indiği ve hastaneye kaldırıldıkları aktarıldı.
Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!
AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor
Binlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız
Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü
2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum