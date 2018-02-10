Suriye’de İran’a ait İHA düşürüldü

İsrail ordusunun Suriye’de İran’a ait İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) düşürdüğü, Suriye’nin de İsrail uçağını düşürdüğü açıklandı.

İsrail, Suriye’den havalanan ve İran’a ait olduğu belirtilen İHA’nın İsrail’in hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Suriye’de İran’a ait hedeflere saldırı düzenlendiği belirtildi. Ardından Suriye’nin İsrail uçağı düşürdüğü açıklandı. Uçağın ise, İsrail sınırları içerisine düştüğü ve pilotların paraşütle sağ olarak yere indiği ve hastaneye kaldırıldıkları aktarıldı.