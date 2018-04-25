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Suriye’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında görev yapan uzman çavuş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Dün akşam saatlerinde aniden fenalaşan Uzman Çavuş İdris Özer (46) Mera kasabasındaki hastaneye kaldırıldı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında görev yapan uzman çavuş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde aniden fenalaşan Uzman Çavuş İdris Özer (46) Mera kasabasındaki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden İdris Özer’in cenazesi ilk önce Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özer’in naaşı, sabah saatlerinde otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.
Uzman Çavuş Özer’in Osmaniye’de toprağa verileceği öğrenildi.

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