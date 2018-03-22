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Suriye'de müzeden çalınan eserler, Gaziantep'te ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

SURİYE'de, müzeden çalınarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen antik döneme ait 118 parça eser, Gaziantep'te jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi.

Suriye'de müzeden çalınan eserler, Gaziantep'te ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de, müzeden çalınarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen antik döneme ait 118 parça eser, Gaziantep'te jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Suriye uyruklu E.A.'nın, ülkesindeki müzeden çalınan ve yasa dışı yollarla Türkiye getirdiği tarihi eserleri Gaziantep'te satacağı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. E.A.'nın evinde yapılan aramada antik döneme ait 5 bronz madalya, 3 yüzük, 2 küpe, 1 mumluk, 10 kolye ucu, 92 sikke ve 5 eser olmak üzere toplam 118 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, E.A. ile birlikte isimleri açıklanmayan toplam 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Suriye'de müzeden çalınan eserler, Gaziantep'te ele geçirildiSuriye'de müzeden çalınan eserler, Gaziantep'te ele geçirildiSuriye'de müzeden çalınan eserler, Gaziantep'te ele geçirildi

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