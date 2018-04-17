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Suriye’de rejim güçlerinden İdlib’e saldırı: 7 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:54 | Son Güncelleme

İDLİB (İHA)

İDLİB (İHA)

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi!Ege Denizi'nde bayrak gerilimi!
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
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