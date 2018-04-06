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Suriye’deki Esed rejimi ve Rusya, ablukadaki Doğu Guta’da yeniden başlattığı hava saldırılarında 30 sivil öldü, 50’den fazla kişi yaralandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

IHAAW194033-ASA/06-04-2018 - Suriye’deki Esed rejimi ve Rusya, ablukadaki Doğu Guta’da yeniden başlattığı hava saldırılarında 30 sivil öldü, 50’den fazla kişi yaralandı. 06.04.2018 19:40:33 TSI NNNN

IHAAW194033-ASA/06-04-2018

- Suriye’deki Esed rejimi ve Rusya, ablukadaki Doğu Guta’da yeniden başlattığı hava saldırılarında 30 sivil öldü, 50’den fazla kişi yaralandı.

06.04.2018 19:40:33 TSI
NNNN

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