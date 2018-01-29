Suriye'den Suruç'e geçen 1 terörist yakalandı

SURUÇ(Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/YPG üyesi 1 terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahsız ve teçhizatsız yakalandı.

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 1 kişiyi fark eden jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu saptanan ve ismi açıklanmayan terörist, gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.